Проклятое место? В Волжском около девятиэтажки нашли тело 13-летней девочки

Происшествия 05.11.2024 13:49
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05.11.2024 13:49
Страшная трагедия произошла сегодня, 5 ноября, в Волжском. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, под окнами дома №17 на площади Труда нашли тело 13-летней школьницы.
В СУ СК по Волгоградской области V102.RU пояснили, что по факту гибели подростка проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
Между тем, высотки на площади Труда становятся уже проклятым местом в Волжском. 5 сентября под окнами дома №19 на этой улице было обнаружено тело 16-летней девочки.
В начале октября с крыши этой девятиэтажки полицейские сняли пятерых школьниц 6-8 классов, которые беспечно гуляли по кровле и попали в кадры, сделанные горожанами. Обеспокоенные волжане сообщили о нахождении детей на крыше в полицию. В правоохранительных органах позднее рассказали, что родители школьниц были привлечены к ответственности из-за ненадлежащего воспитания детей.
Между тем, до этого случая гуляющих по крыше дома №19 подростков люди видели не раз. Видимо, после того, как прогулки по кровле приобрели массовый характер, доступ на чердак многоэтажки был окончательно закрыт. Следователям предстоит теперь выяснить, каким образом погибшая 13-летняя девочка попала в соседний дом.
К слову, около дома №19 на площади Труда в Волжском в феврале 2019 года находили тело еще одного погибшего. Это был пожилой мужчина, который, предположительно, погиб из-за неосторожности, облокотившись на москитную сетку.
Скриншот Жесть Волжского t.me
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