Происшествия

В Волжском полиция сняла с крыши девятиэтажки пятерых школьниц

Происшествия 03.10.2024 14:14
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03.10.2024 14:14



В Волжском Волгоградской области очередных подростков заметили на крыше многоквартирного дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, несколько молодых людей расположились прямо на краю девятиэтажки на площади Труда, 19, свесив ноги вниз.
Увиденное ужаснуло волжан. Жители до сих пор не могут забыть страшный случай, который произошел на этой же площади 5 сентября. Тогда с крыши девятиэтажного дома №11 упала 16-летняя девочка. Она погибла на месте. Перед трагедией подросток также сидела на крыше и ее успели снять на видео. 
Неравнодушные горожане сообщили о происшествии в полицию. 
В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU пояснили, что происшествие случилось накануне, 2 октября. 
- Пятеро школьниц 6-8 классов после уроков гуляли, забрались на крышу. Приехавший наряд доставил несовершеннолетних в ПДН. С детьми проведена беседа, родители привлечены к ответственности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, - прокомментировали в главке. 
По данным информагентства, девочки сидели на крыше, рискуя жизнью, чтобы снять шокирующий контент. 
Между тем, произошедшее до сих пор обсуждают в соцсетях. Выяснилось, что на крышу дома №19 по площади Труда можно было попасть беспрепятственно - люк, ведущий на кровлю, был открыт. Возмущенные волжане требуют от управляющих компаний немедленно закрыть все выходы на крыши многоэтажных домов в городе. 
Видео Волгоград t.me

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