Общество

В Волгограде пенсионерке вернули украденные мошенниками 400 тыс. рублей

Общество 01.11.2024 21:35
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01.11.2024 21:35


В Волгограде пенсионерке по решению суда возвращены 400 тысяч рублей, похищенные у нее в результате телефонного мошенничества, передает V102.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину.

Установлено, что в августе текущего года на телефон волгоградки поступило сообщение якобы с номера банка. Женщине предложили пройти опрос и заполнить ряд анкетных данных. После того, как пенсионерка отправила данные на неизвестный номер, с её банковского счета было похищено более 400 тысяч рублей. 

Согласно закону, без распоряжения клиента списание денежных средств со счета допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.

- Оператор по переводу денежных средств (т.е. кредитное учреждение) обязан проверять наличие признаков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, в том числе, под влиянием обмана, до момента списания денежных средств клиента. При выявлении операции, соответствующей признакам перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, прием к исполнению распоряжения клиента приостанавливается на 2 дня, - пояснила Черединина. 

В результате рассмотрения претензии, банк полностью вернул денежные средства на счет пенсионерки. 

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