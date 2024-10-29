В Камышине на водителя с Кинг Конгом составили протоколы

Происшествия 29.10.2024 09:13
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29.10.2024 09:13
В Камышине Волгоградской области водителя «китайца» привлекли к административной ответственности за устроенное им шоу в собственном автомобиле. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, по дорогам города разъезжал на Changan, из которого выглядывала огромная ростовая кукла гориллы.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что в отношении 31-летнего водителя были составлены административные протоколы за перевозку пассажира вне кабины. Как оказалось, внутри ростовой куклы находился человек.
Видео Подсмотрено Камышин VK.com
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