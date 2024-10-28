Под Волгоградом осудят лже-мать

Камышинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, несколько лет назад 52-летняя жительница Камышина купила у неустановленных следствием лиц фиктивное свидетельство о рождении дочери.

После чего новоиспеченная «мамаша» обратилась с заявлениями в уполномоченные организации для назначения ей единовременных и ежемесячных социальных выплат и пособий.

В результате за период времени с апреля 2021 года по март 2024 года злоумышленница незаконно получила социальные выплаты на общую сумму свыше 763 тысяч рублей.

Обман выявился при проведении оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Женщина полностью созналась в содеянном, ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.