Происшествия

Пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 26.10.2024 12:57
0
26.10.2024 12:57


В ДТП с участием трех машин пострадали пять человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 25 октября, в Светлоярском районе.
- В 15-10 ч. на 1011 км Р-22 «Каспий» произошло столкновение  Аudi А8, Chevrolet Lanos и Нивы. В результате ДТП водитель и два пассажира  Audi А8, а также водитель и пассажир Chevrolet Lanos доставлены в медучреждение, - пояснили в главке.

Напомним, ранее сообщалось о четырех пострадавших в этом ДТП.
 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.10.2024 14:27
Происшествия 26.10.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2024 12:13
Происшествия 26.10.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2024 11:08
Происшествия 26.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2024 10:48
Происшествия 26.10.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 17:36
Происшествия 25.10.2024 17:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 17:16
Происшествия 25.10.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 15:10
Происшествия 25.10.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 13:35
Происшествия 25.10.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 12:38
Происшествия 25.10.2024 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 11:40
Происшествия 25.10.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 11:00
Происшествия 25.10.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 10:13
Происшествия 25.10.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2024 09:13
Происшествия 25.10.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2024 15:46
Происшествия 24.10.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2024 14:35
Происшествия 24.10.2024 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:27
Двое погибших, восемь раненых: в ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семьяСмотреть фотографии
13:48
Волгоградский боксер Сусленков в Москве победил немца ХаммераСмотреть фотографии
12:57
Пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:33
Особый противопожарный режим отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом перевернулась машина с двумя подросткамиСмотреть фотографии
11:44
Мрак и страх: гудящее подземелье сняли на видео жители ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Бастрыкин отреагировал на устроенную узбеками разборку в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде в сгоревшем заброшенном доме нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:48
В Елани наезд на пешехода с пакетами попал на видеоСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО контрактника Геннадия КарпухинаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде открыли стелу Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
09:24
«Драться в Волгограде – это честь»: боксер Максим Бабанин сразится дома с африканцемСмотреть фотографии
09:01
Пьяный житель Волгоградской области напал на судебного приставаСмотреть фотографии
08:41
Волгоградец присвоил себе кусок муниципальной землиСмотреть фотографии
08:16
Треш-блогерша плюнула в скульптуру волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
07:54
Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшекСмотреть фотографии
07:04
В РФС откликнулись на критику поля на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:30
Врачи провели уникальную операцию волгоградке с циррозом печениСмотреть фотографии
20:54
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась в ВолгоградСмотреть фотографии
20:27
Магнитные бури? Три подряд ДТП испортили вечер волгоградских автолюбителейСмотреть фотографии
20:04
«Полюби работу – и не будешь работать ни дня». Топовый фотограф Денис Богомолов в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Волгограде половина жителей Тулака осталась без светаСмотреть фотографии
18:37
На Мамаевом кургане развернут 200-метровое Знамя ПобедыСмотреть фотографии
18:01
Волгоградцам напомнили об уплате ряда налогов до 28 октября: списокСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде изменились маршруты трамваев из-за ДТП на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:36
Микроавтобус из ХМАО разбил вдребезги новую машину полиции под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:16
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Возле «Юного ястреба» под Волгоградом высадили 1000 саженцев акацииСмотреть фотографии
16:27
Трое погибли и четверо пострадали в массовом ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
«Асфальт почти идеальный»: в Волгограде опровергли версию о ДТП со скорой из-за плохой дорогиСмотреть фотографии
 