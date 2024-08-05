В Волгограде суд признал недостоверной рекламу MegaMarket





Арбитражный суд поддержал Волгоградское УФАС в деле о недостоверной рекламе MegaMarket. Как рассказали V102.RU в антимонопольном органе, решение о признании рекламы маркетплейса недостоверной УФАС вынесла еще в феврале этого года. Арбитражный суд поддержал Волгоградское УФАС в деле о недостоверной рекламе MegaMarket. Как рассказали V102.RU в антимонопольном органе, решение о признании рекламы маркетплейса недостоверной УФАС вынесла еще в феврале этого года.

В ведомство пожаловался заявитель, который посчитал, что MegaMarket распространяет недостоверную рекламу. В деле оценивалась массовая рекламная рассылка среди клиентов маркетплейса смс-сообщений следующего содержания: «…Скидка 2000 р. на любые покупки! Выгода по промокоду ….при заказе на Мегамаркете от 6000 р. …». В сообщениях указывался индивидуальный промокод, а также ссылка на главную страницу сайта маркетплейса. В ведомство пожаловался заявитель, который посчитал, что MegaMarket распространяет недостоверную рекламу. В деле оценивалась массовая рекламная рассылка среди клиентов маркетплейса смс-сообщений следующего содержания: «…Скидка 2000 р. на любые покупки! Выгода по промокоду ….при заказе на Мегамаркете от 6000 р. …». В сообщениях указывался индивидуальный промокод, а также ссылка на главную страницу сайта маркетплейса.

Было установлено, что несмотря на то, что в рекламе указывалось на применение скидок на любые покупки, в действительности продвигаемая акция имела ряд ограничений по товарным группам, о чем реклама умалчивала. Было установлено, что несмотря на то, что в рекламе указывалось на применение скидок на любые покупки, в действительности продвигаемая акция имела ряд ограничений по товарным группам, о чем реклама умалчивала.

Решение было вынесено с предписанием об устранении нарушения, так как на момент вынесения решения рекламные сообщения продолжали рассылаться. Решение было вынесено с предписанием об устранении нарушения, так как на момент вынесения решения рекламные сообщения продолжали рассылаться.

В установленный срок МегаМаркет предписание исполнил, новые рассылки стали сопровождаться указанием и ссылками на конкретные акционные товарные группы. В установленный срок МегаМаркет предписание исполнил, новые рассылки стали сопровождаться указанием и ссылками на конкретные акционные товарные группы.

Тем не менее маркетплейс обжаловал решение антимонопольного органа в суде. Основным доводом МегаМаркета в суде было то, что данная рассылка не является якобы рекламной, она производилась в целях повышения лояльности клиентов и содержала индивидуальные промокоды, у каждого клиента был свой промокод, которым не могли воспользоваться иные лица. По мнению маркетплейса, Закон о рекламе, в том числе запрет на недостоверную рекламу, на данный случай рассылки не распространяется, так как информация была адресована не неопределенному кругу лиц, а конкретным клиентам с конкретыми присвоенными каждому промокодами. Тем не менее маркетплейс обжаловал решение антимонопольного органа в суде. Основным доводом МегаМаркета в суде было то, что данная рассылка не является якобы рекламной, она производилась в целях повышения лояльности клиентов и содержала индивидуальные промокоды, у каждого клиента был свой промокод, которым не могли воспользоваться иные лица. По мнению маркетплейса, Закон о рекламе, в том числе запрет на недостоверную рекламу, на данный случай рассылки не распространяется, так как информация была адресована не неопределенному кругу лиц, а конкретным клиентам с конкретыми присвоенными каждому промокодами.

Однако суд поддержал позицию Волгоградского УФАС России как относительно рекламного характера рассылок, так и относительно недостоверности спорной рекламы. Однако суд поддержал позицию Волгоградского УФАС России как относительно рекламного характера рассылок, так и относительно недостоверности спорной рекламы.

Пожалуй, это первое судебное дело, когда предметом рассмотрения был вопрос о том, является ли рекламой информация, имеющая целью продвижение на рынке компании, но содержащая индивидуальные промокоды для каждого получателя, отметили в антимонопольном ведомстве. Пожалуй, это первое судебное дело, когда предметом рассмотрения был вопрос о том, является ли рекламой информация, имеющая целью продвижение на рынке компании, но содержащая индивидуальные промокоды для каждого получателя, отметили в антимонопольном ведомстве.



