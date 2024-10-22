Происшествия

Из здания колледжа «Газпрома» в Волгограде эвакуировали студентов

Происшествия 22.10.2024 11:23
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22.10.2024 11:23


Сегодня, 22 октября, в Советском районе Волгограда эвакуировали студентов и преподавателей колледжа газа и нефти на Университетском проспекте.

- Действительно, детей отпустили с уроков. Никаких происшествий в нашем учебном заведении не было, поэтому пояснить причину эвакуации не можем, - рассказали V102.RU в колледже.

Очевидцы сообщают, что к зданию колледжа прибыли пожарные, медики и Росгвардия. 

По данным информагентства, сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение о минировании.

На сайте учебного учреждения говорится, что ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград имени И. А. Матлашова» входит в состав ПАО «Газпром». Здесь готовят кадры для газовой отрасли.

Фото: V102.RU (архив)

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