Бочаров посвятил стратегическую сессию возможностям АПК





Губернатор Волгоградской области 22 октября провел стратегическую сессию, посвященную развитию агропромышленного комплекса региона. Как было озвучено Андреем Бочаровым, волгоградский АПК готов к реализации проектов нового этапа, рассчитанных на 2030, 2034, 2036 годы, и имеющих государственное значение. Подробно участники сессии рассмотрели механизмы реализации этих проектов.

– АПК по праву занимает одно из ведущих мест в региональной экономике и социальной сфере, является важной составной частью формирования ВРП Волгоградской области, – отметил, открывая мероприятие волгоградский губернатор. – По итогам системной работы по развитию сельскохозяйственной отрасли, опираясь на поддержку президента России, господдержку, на профессионализм и ответственное отношение к делу работников АПК, можно с уверенностью сказать: Волгоградская область вернулась в состав регионов-лидеров агропромышленного комплекса России и занимает лидирующие позиции по производству основных видов сельхозпродукции.

Глава региона подчеркнул, что Волгоградская обалстт стабильно выполняет поставленные задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны, продолжая поступательно реализовывать свой сельскохозяйственный потенциал.

Напомним, ранее, 20 июня 2024 года, на встрече с общественностью Бочаров актуализировал задачи, стоящие перед АПК региона. Это: наращивание объем продукции АПК до 460 млрд руб., создание еще 9000 рабочих мест. Кроме того, в Волгоградской области планируют создать Центр мелиорации, Селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве, развивать зерновой комплекс и т.д. Одной из главных задач также обозначено развитие мелиорации, мясной и молочной переработки, глубокой переработки зерна и зерновых культур. С господдержкой хотят наращивать в регионе и производственно-техническую базу сельхозпредприятий.

– Мы объективно готовы к реализации в АПК Волгоградской области проектов развития нового этапа, которые имеют не только региональное, межрегиональное, но и серьезное государственное значение. Наши проекты в АПК укрепляют технологический суверенитет России, обеспечивают продовольственную безопасность Волгоградской области и нашей страны в целом, поднимают технологический уровень сельскохозяйственной отрасли, укрепляют позиции Волгоградской области как региона с высоким уровнем диверсификации экономики, с масштабным экспортным потенциалом, – отметил Андрей Бочаров.

Как прозвучало на стратегической сессии, особое внимание уделяется адресной подготовке специалистов в отрасли АПК с использованием современного оборудования, техники, технологий, с прохождением практики в ведущих сельскохозяйственных предприятиях.