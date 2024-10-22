Общество

«Придут сумасшедшие счета»: в Котово семья с четырьмя детьми выживает без отопления

Общество 22.10.2024 07:53
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22.10.2024 07:53


Семья с четырьмя детьми в Котово Волгоградской области не может добиться от управляющей компании регулировки внутриквартирной системы отопления, чтобы согреться не только самим, но и спасти от замерзания жителей еще на четырех нижних этажах. Как рассказала V102.RU многодетная мама Наталья Самойлова, проживающая в квартире на пятом этаже дома №164 по ул. Мира, начиная с 17 октября она звонит и в управляющую компанию, и на горячую линию с одной единственной просьбой – чтобы в ее квартиру пришли слесари.
- Тепло в наш дом дали, оно даже до нашего этажа дошло, но в батареях нужно спустить воздух. Мы это пытались сделать своими силами, но ничего не получается – батареи становятся теплыми минут на двадцать, а потом остывают. Из-за того, что они не отрегулированы, замерзают жильцы под нами по нашему стояку, - говорит женщина.
В семье Самойловых четверо детей. Двоим девочкам-двойняшкам всего четыре месяца, их сестренке – 4 года, а сын у Натальи – инвалид. В квартире многодетной семьи все время работают сплит-система и обогреватели. Счета на электричество будут сумасшедшими, говорит женщина,  но семье деваться некуда.
По словам Натальи, ее попытки вызвать сотрудников УК для регулировки тепла до сих пор остаются бесполезными.
- Сначала в нашей УК «ЖЭУ» нам говорили, что нужно подождать, потому что в некоторых домах еще вообще тепла нет, потом посоветовали обращаться на горячую линию по телефону 2-11-11. Но и от этой горячей линии никакого толку нет. Заявки принимают с дежурной фразой – «ждите». Сколько можно ждать? 18 октября мне сказали, позвонить через день. Мы просидели всю субботу, в воскресенье снова обращаюсь – а там как-будто первый раз принимают заявку. Опять посоветовали ждать, но до сих пор так никто и  пришел, - делится отчаявшаяся мама.
Между тем, горожане в соцсетях рассказывают о таких же проблемах. Жителям заявляют, что у них не хватает сотрудников для регулировки внутриквартирных систем отопления, а количество вызовов зашкаливает. Некоторым коммунальщики прямо заявляют, чтобы они сами проводили эти манипуляции.
При этом накануне, 21 октября, ни районные, ни городские власти не выдали никакой информации, как проходит в городе отопительный сезон. Глава Котовского района Олег Кузьмин крайний раз зафиксировал свою бурную деятельность 14 октября, когда  отчитался о проведении антинаркотической комиссии. Глава городского поселения Котово Наталья Ефимченко 18 октября сообщила о том, что в администрации состоялось совещание на актуальную для многих котовчан тему с участием прокуратуры. Надзорный орган тогда пригрозил мерами виновным в срыве отопительного сезона в городе, однако наказан ли кто-то, в частности, за то, что многодетная семья Самойловых так и не дождалась тепла, остается неизвестным.


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