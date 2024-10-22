



Семья с четырьмя детьми в Котово Волгоградской области не может добиться от управляющей компании регулировки внутриквартирной системы отопления, чтобы согреться не только самим, но и спасти от замерзания жителей еще на четырех нижних этажах. Как рассказала V102.RU многодетная мама Наталья Самойлова, проживающая в квартире на пятом этаже дома №164 по ул. Мира, начиная с 17 октября она звонит и в управляющую компанию, и на горячую линию с одной единственной просьбой – чтобы в ее квартиру пришли слесари. Семья с четырьмя детьми в Котово Волгоградской области не может добиться от управляющей компании регулировки внутриквартирной системы отопления, чтобы согреться не только самим, но и спасти от замерзания жителей еще на четырех нижних этажах. Как рассказала V102.RU многодетная мама Наталья Самойлова, проживающая в квартире на пятом этаже дома №164 по ул. Мира, начиная с 17 октября она звонит и в управляющую компанию, и на горячую линию с одной единственной просьбой – чтобы в ее квартиру пришли слесари.

- Сначала в нашей УК «ЖЭУ» нам говорили, что нужно подождать, потому что в некоторых домах еще вообще тепла нет, потом посоветовали обращаться на горячую линию по телефону 2-11-11. Но и от этой горячей линии никакого толку нет. Заявки принимают с дежурной фразой – «ждите». Сколько можно ждать? 18 октября мне сказали, позвонить через день. Мы просидели всю субботу, в воскресенье снова обращаюсь – а там как-будто первый раз принимают заявку. Опять посоветовали ждать, но до сих пор так никто и пришел, - делится отчаявшаяся мама.



Между тем, горожане в соцсетях рассказывают о таких же проблемах. Жителям заявляют, что у них не хватает сотрудников для регулировки внутриквартирных систем отопления, а количество вызовов зашкаливает. Некоторым коммунальщики прямо заявляют, чтобы они сами проводили эти манипуляции.

Между тем, горожане в соцсетях рассказывают о таких же проблемах. Жителям заявляют, что у них не хватает сотрудников для регулировки внутриквартирных систем отопления, а количество вызовов зашкаливает. Некоторым коммунальщики прямо заявляют, чтобы они сами проводили эти манипуляции.