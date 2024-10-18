Прокуратура пригрозила мерами за мерзнущих жителей Котово

Общество 18.10.2024 15:46
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18.10.2024 15:46
В администрации городского поселения Котово Волгоградской области состоялось заседание на тему отсутствия тепла в домах муниципалитета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы городского поселения Натальи Ефимченко, в совещании приняли участие и представители надзорного органа. Прокуроры подчеркнули, что количество жалоб от населения на холод в квартирах растет.
Доклад о текущем состоянии дел от чиновников в районной прокуратуре ожидают до 18-00 ч.
- По результатам анализа предоставленной информации будет принято решение о внесении дополнительных актов реагирования, в том числе привлечения к установленной законом ответственности виновных лиц, - заявила Наталья Ефимченко.
Напомним, V102.RU сообщало, что, несмотря на заверения главы Котовского района о начале отопительного сезона с 15 октября, жители многих домов продолжают замерзать в своих квартирах. Чиновники также заявляли, что все котельные входят в отопительный сезон в плановом режиме, однако жители уже уличили их во лжи - некоторые котельные так и не заработали. Один из жителей города снял отчаянное видео рядом с ледяными батареями, вопрошая, где обещанное тепло.
Также в редакцию информагентства жители прислали видео котельной №6 с полуразрушенной стеной.
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