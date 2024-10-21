В Волгограде эвакуировали покупателей «Ленты»

Происшествия 21.10.2024 11:37
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21.10.2024 11:37
В Волгограде в эти минуты эвакуируют покупателей и персонал гипермаркета «Лента», расположенного на проспекте Университетский, 105. Как сообщили V102.RU очевидцы, сообщение об эвакуации и обнаружении возгорания прозвучало по громкой связи. При этом никакого задымления люди не наблюдали.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщения о пожаре в гипермаркете пока не поступало.
Видео V102.RU
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