В Волгограде спасатели вызволили пенсионера из четырёхметрового колодца





В Волгограде сотрудники муниципальной службы спасения вызволили пенсионера из колодца глубиной более четырёх метров. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина провалился технологическую шахту и уже не мог самостоятельно выбраться на поверхность.







- Сотрудники МУ «Служба спасения Волгограда» вызволили 69-летнего мужчину, который упал в колодец во время проведения ремонтных работ на своем придомовом участке. Инцидент произошел на ул. Гурзуфской в Ворошиловском районе. Спасателей вызвала услышавшая крики о помощи супруга пенсионера, - рассказали журналистам в администрации Волгограда.

Отметим, поднимать волгоградца специалистам пришлось с помощью альпинистского оборудования. После вызволения пострадавший был доставлен в больницу.

Фото и видео: администрация Волгограда