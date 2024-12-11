«Проплыл 50 метров»: В Камышине сотрудник колонии вытащил мальчика из ледяной Волги

Сотрудник воспитательной колонии спас ребенка в Камышине. Как сообщили V102.RU в УФСИН по Волгоградской области, происшествие случилось 7 декабря. Дежурный помощник начальника учреждения дежурной части отдела режима и надзора Камышинской воспитательной колонии майор внутренней службы Алексей Ефремов в свой выходной находился на городской набережной, когда к нему подбежал испуганный мальчик и рассказал, что его друг тонет. Алексей тут же бросился на помощь 11-летнему мальчику. Ребенок тонул в ледяной реке, а сильное течение уносило его от берега. Алексей быстро разделся по пояс и бросился в воду. Ему пришлось проплыть около 50 метров, но мальчика удалось спасти и вытащить на берег.