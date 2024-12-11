«Проплыл 50 метров»: В Камышине сотрудник колонии вытащил мальчика из ледяной Волги

Происшествия 11.12.2024 10:54
0
11.12.2024 10:54
Сотрудник воспитательной колонии спас ребенка в Камышине. Как сообщили V102.RU в УФСИН по Волгоградской области, происшествие случилось 7 декабря. Дежурный помощник начальника учреждения дежурной части отдела режима и надзора Камышинской воспитательной колонии майор внутренней службы Алексей Ефремов в свой выходной находился на городской набережной, когда к нему подбежал испуганный мальчик и рассказал, что его друг тонет. Алексей тут же бросился на помощь 11-летнему мальчику. Ребенок тонул в ледяной реке, а сильное течение уносило его от берега. Алексей быстро разделся по пояс и бросился в воду. Ему пришлось проплыть около 50 метров, но мальчика удалось спасти и вытащить на берег.
Ребенку, к счастью, медицинская помощь не понадобилась. Мальчик был передан в руки родителей. Выяснилось, что ребенок упал с набережной, когда гулял там со своим другом. Как уточнили в пресс-службе УФСИН, герой тоже, к счастью, не заболел от переохлаждения.
Коллаж V102.RU
В хуторе под Волгоградом сгорел гараж фермера со спецтехникой на 14 млн11.12.2024 12:55
Происшествия 11.12.2024 12:55
Водитель иномарки покалечился в ДТП с «КАМАЗом» на трассе в Волгоградской области11.12.2024 10:03
Происшествия 11.12.2024 10:03
В Волгограде спасатели вызволили пенсионера из четырёхметрового колодца10.12.2024 18:00
Происшествия 10.12.2024 18:00
Под Волгоградом рабочие обнаружили две фугасные бомбы времен ВОВ10.12.2024 17:29
Происшествия 10.12.2024 17:29
«Водителю стало плохо»: в Волгограде автобус протаранил три машины10.12.2024 16:54
Происшествия 10.12.2024 16:54
«Остался один пепел»: пожар уничтожил родовое гнездо семьи в Котово10.12.2024 16:16
Происшествия 10.12.2024 16:16
Под Волгоградом осудят погубившего пенсионерку пьяного водителя10.12.2024 12:55
Происшествия 10.12.2024 12:55
«Яндекс такси разорвало на части»: в страшном ДТП в центре Волгограда ранены пятеро10.12.2024 09:01
Происшествия 10.12.2024 09:01
«Дедушка чуть не сгорел»: в СНТ «Изобилие» в Волжском соседи спасли дачника09.12.2024 14:16
Происшествия 09.12.2024 14:16
В Волгограде 5-летний ребенок несколько дней провел рядом с разлагающимся трупом матери09.12.2024 12:10
Происшествия 09.12.2024 12:10
В Котово три многоэтажки остались без тепла в морозную ночь09.12.2024 10:21
Происшествия 09.12.2024 10:21
Волгоградка на Hyundai Solaris протаранила забор09.12.2024 09:33
Происшествия 09.12.2024 09:33
Под Волгоградом на саратовской трассе фура столкнулась с иномаркой08.12.2024 21:15
Происшествия 08.12.2024 21:15
Под Волгоградом подросток на «десятке» протаранил пост ДПС08.12.2024 09:51
Происшествия 08.12.2024 09:51
В Волгограде Лада Гранта ночью снесла столб: двое в больнице07.12.2024 15:58
Происшествия 07.12.2024 15:58