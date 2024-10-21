Пассажир иномарки погиб в ДТП с «Нивой» на трассе в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области произошла авария с участием Hyundai i40 и Chevrolet Niva. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, погиб 50-летний пассажир иномарки, 63-летний водитель «Нивы» госпитализирован.
По предварительной информации, трагедия случилась накануне вечером на 796 километре автодороги Р-22 «Каспий».
- Водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны Волгограда в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Niva Chevrolet. Пассажир автомобиля Niva был доставлен в Михайловскую ЦРБ, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области