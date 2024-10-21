В Волгограде простятся с известным тренером по легкой атлетике Валерием Тарановым





На 72-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Валерий Таранов. Прощание с ним состоится сегодня, 21 октября. Как рассказали V102.RU в Федерации легкой атлетики Волгоградской области, Валерий Федорович был кандидатом педагогических наук, отличником физической культуры и спорта.





В 1974 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры по специальности преподаватель физической культуры и спорта.





за свою карьеру он опубликовал свыше 100 научных работ, в том числе 2 монографии, 6 учебных пособий, 6 методических писем, 56 статей.





Валерий Федорович всего себя отдавал воспитанию талантливых спортсменов. Под его руководством добилась успеха мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в помещении 2009 года, двукратная чемпионка России в помещении в тройном прыжке Анастасия Таранова-Потапова и чемпионка России среди юниоров в помещении 2010 года Кристина Полетаева.



