Опасная болезнь у коров выявлена в двух селах под Волгоградом

В поселках Степной и Россошки Городищенского района Волгоградской области у крупного рогатого скота обнаружен лейкоз – это инфекционное заболевание, которое зачастую приводит к смерти животного. Как сообщает V102.RU, приказами областного комитета ветеринарии введены ограничения по лейкозу на территории Россошинского сельского поселения.

Проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания. Ограничения наложены на оборот животных, продуктов животноводства, кормов, сельскохозяйственные ярмарки и выставки, выпас неблагополучного поголовья и др.

Отмечается, что вспышка зарегистрирована на территории личных подсобных хозяйств.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекция опухолевой природы. Явно больных животных изолируют и сдают на убой.