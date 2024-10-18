Старая тротуарная плитка из сквера у Вечного огня в Волгограде, которую аккуратно демонтировали и увезли, будет использована для благоустройства в других районах города. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 18 октября, администрация Волгограда.

- Сохранившаяся в нормативном состоянии и пригодная для дальнейшего использования старая тротуарная плитка передается МБУ «Волгоградзеленхоз». В дальнейшем этот материал будет использоваться для обустройства пешеходных дорожек на других территориях города, - рассказали в мэрии.

По последним данным, подрядчик АО «Приволжтрансстрой» завершил 1-й этап демонтажа тротуарной плитки на Аллее Героев между пр. им. В.И. Ленина и ул. Мира. Всего здесь было уложено 12 тыс. кв.м. этого покрытия. Новое будут укладывать поэтапно для обеспечения пешеходам возможности комфортного передвижения.

После завершения укладки новой тротуарной плитки в сквере, подрядчик начнет демонтировать старое покрытие по периметру самой зеленой зоны, в том числе со стороны пл. Павших борцов и пр. им. В.И Ленина.

Напомним, что помимо нового покрытия в зелёной зона сквера высадят 3,5 тыс. деревьев и кустарников. Предусмотрены и другие работы по благоустройству этой территории. Эта же подрядная организация занимается восстановлением самого мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда».