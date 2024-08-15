Общество

В сквере у Вечного огня в Волгограде высадят 3 тысячи новых деревьев

Общество 15.08.2024 16:11
0
15.08.2024 16:11


В Волгограде объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Вечному огню, в границах от площади Павших борцов до проспекта Ленина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена закупки, которая может измениться в ходе аукциона, заявлена в размере 413,2 миллиона рублей.

Площадь сквера, где запланированы работы, составляет 4, 0428 гa. 

В администрации Волгограда пояснили, что в июне текущего года эта территория была включена в охранные границы объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место, где 31 января 1943 года войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского Константина Константиновича завершили разгром южной группы войск фашистской Германии, окруженной в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы».

Участвовать в конкурсе могут только те организации, которые имеют лицензию на работы на объектах культурного наследия.

- Победителю аукциона предстоит высадить в зеленой зоне порядка 3500 деревьев хвойных и лиственных пород и кустарников – точное количество растений будет определено в ходе разработки проекта. Помимо этого, специалисты уложат новую брусчатку на дорожках, а также на участке разделительной полосы на пр. В.И. Ленина и на тротуарах у ближайших зданий, – сообщили в мэрии.

Помимо благоустройства подрядчику предстоит провести научно-исследовательские и проектные работы для сохранения объекта культурного наследия. Срок исполнения контракта - 25 апреля 2025 года.

Напомним, что сквере находится могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда, находится в самом центре города-героя. На могиле установлен обелиск и зажжен Вечный огонь. Его временно затушили 18 июля в ходе торжественной церемонии, а факел, зажженный от Вечного огня, был передан на хранение в музей-панораму «Сталинградская битва». Это было сделано в связи с началом работ по реставрации памятника.

Специалисты проводят инженерно-техническое обследование памятника, в том инженерно-геологические изыскания, необходимые для разработки проекта сохранения мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда». После этого последует сам этап работ. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.08.2024 17:42
Общество 15.08.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 17:41
Общество 15.08.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 16:09 Реклама
Общество 15.08.2024 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2024 15:03
Общество 15.08.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 14:59
Общество 15.08.2024 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 13:43
Общество 15.08.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 13:30
Общество 15.08.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 13:11
Общество 15.08.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 12:28
Общество 15.08.2024 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 12:25
Общество 15.08.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 10:45
Общество 15.08.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 09:49
Общество 15.08.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 09:34 Реклама
Общество 15.08.2024 09:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2024 08:52
Общество 15.08.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 06:26
Общество 15.08.2024 06:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
Золотой фонд музея Волгограда пополнился артефактами раннесарматской культурыСмотреть фотографии
17:41
В Средней Ахтубе суд обязал чиновников привести в порядок коммунальные сетиСмотреть фотографии
16:51
Теплоход столкнулся с буксиром-толкачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы пожаловались на масштабный сбой в работе поиска ЯндексаСмотреть фотографии
16:11
В сквере у Вечного огня в Волгограде высадят 3 тысячи новых деревьевСмотреть фотографии
16:09
Чистая прибыль по МСФО Группы «Росгосстрах» составила за первое полугодие 4,2 млрд рублейСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцев поставили на счётчик: почему горожане получают штрафы за парковку в 30 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:59
Новую структуру по работе с молодежью создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:35
Депутаты внесли в ГД проект закона об обязательной биометрии для иностранцевСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области 25 бывших мигрантов с полей забрали в военкоматСмотреть фотографии
13:30
Волгоградец в погоне за легкими деньгами инвестировал в лжеброкера 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
13:11
Инвалида-колясочника в Волгограде «замуровал» в частном доме дорожный ремонтСмотреть фотографии
13:04
Специалистов по IP-телефонии осудят в Волгограде за помощь мошенникам с подменными номерамиСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде капуста подорожала за неделю на 9%Смотреть фотографии
12:33
Под Волгоградом осудили отчима, подсадившего 14-летнего пасынка на наркотикиСмотреть фотографии
12:28
«Много сидел в Telegram»: в Питере загадочно исчез инженер из Михайловки Алексей МарчуковСмотреть фотографии
12:25
В Волжском на видео попал момент столкновения легковушки с микроавтобусомСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область на треть увеличила ввод жильяСмотреть фотографии
11:53
Саратовцы приготовились встретить заразу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Кладовщик из Волгограда по-тихому распродал удобрения на 1 млн рублейСмотреть фотографии
10:45
Аварийная бригада достала футбольный мяч из засорившейся канализации в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Избили и поставили на колени: в Волгограде вновь обсуждают кадры подростковых разборокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
Синоптики рекомендовали волгоградцам готовить теплые вещиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде разыскивают сбившего 9-летнюю школьницу электросамокатчикаСмотреть фотографии
09:34
Крупнейший на юге России мясокомбинат ждет волгоградцев на работуСмотреть фотографии
08:52
Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приютаСмотреть фотографии
08:26
«Только не убивайте друг друга»: на полях под Волгоградом развернулась битва за урожайСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
Росстат: в Волгоградской области остановился рост цен на АИ-92Смотреть фотографии
07:52
Футболисты «Ротора» с бездомными собаками выйдут на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
 