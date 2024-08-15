В сквере у Вечного огня в Волгограде высадят 3 тысячи новых деревьев

В Волгограде объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Вечному огню, в границах от площади Павших борцов до проспекта Ленина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена закупки, которая может измениться в ходе аукциона, заявлена в размере 413,2 миллиона рублей.

Площадь сквера, где запланированы работы, составляет 4, 0428 гa.

В администрации Волгограда пояснили, что в июне текущего года эта территория была включена в охранные границы объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место, где 31 января 1943 года войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского Константина Константиновича завершили разгром южной группы войск фашистской Германии, окруженной в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы».

Участвовать в конкурсе могут только те организации, которые имеют лицензию на работы на объектах культурного наследия.

- Победителю аукциона предстоит высадить в зеленой зоне порядка 3500 деревьев хвойных и лиственных пород и кустарников – точное количество растений будет определено в ходе разработки проекта. Помимо этого, специалисты уложат новую брусчатку на дорожках, а также на участке разделительной полосы на пр. В.И. Ленина и на тротуарах у ближайших зданий, – сообщили в мэрии.

Помимо благоустройства подрядчику предстоит провести научно-исследовательские и проектные работы для сохранения объекта культурного наследия. Срок исполнения контракта - 25 апреля 2025 года.

Напомним, что сквере находится могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда, находится в самом центре города-героя. На могиле установлен обелиск и зажжен Вечный огонь. Его временно затушили 18 июля в ходе торжественной церемонии, а факел, зажженный от Вечного огня, был передан на хранение в музей-панораму «Сталинградская битва». Это было сделано в связи с началом работ по реставрации памятника.

Специалисты проводят инженерно-техническое обследование памятника, в том инженерно-геологические изыскания, необходимые для разработки проекта сохранения мемориала «Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда». После этого последует сам этап работ.

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»