Сборная России с тремя спартаковцами победила в «Играх Каспия»





Сборная России по водному поло, за которую выступали три игрока волгоградского «Спартака», накануне, 10 октября, стала победителем международного турнира «Игры Каспия». Соревнования прошли в Астрахани, сообщает V102.RU.

Помимо основной сборной России в турнире приняли участие национальная команда Ирана, астраханский клуб «Динамо-СШОР» и молодежная сборная России. Главную команды страны представляли Пётр Федотов, Тимур Шайхутдинов и Артём Жабкин, действующие ватерполисты красно-белых. В первой игре наша сборная под руководством главного тренера Андрея Белофастова со счетом 13:10 обыграла вице-чемпиона Азии — сборную Ирана. На позицию голкипера с первых минут вышел Федотов и провел три четверти. Шайхутдинов в данном поединке отметился двумя результативными бросками. А вот Жабкин на первую встречу в заявку не попал.

Во втором туре сборной России противостоял лидер нынешнего чемпионата страны — «Динамо-СШОР». Снова Пётр Федотов оказался в стартовом составе и отыграл три периода. Тимур Шайхутдинов и Артём Жабкин также приняли непосредственное участие в этой игре. Спартаковцы поразили ворота хозяев и помогли своей команде выиграть со счетом 12:6. К слову, Федотов был признан лучшим игроком матча.





В заключительном поединке главная команда России встречалась с молодежной сборной. Подопечные Белофастова c самого начала захватили преимущество, забросив в стартовой четверти пять безответных мячей. Вторая восьмиминутка осталась за молодежкой, которая отличилась четыре раза против двух результативных бросков у соперников. Но по итогам матча основная сборная одержала очередную уверенную викторию со счетом 14:6. Все спартаковцы поучаствовали в этой встрече, а Жабкин отметился одним точным попаданием.

Таким образом, сборная России выиграла «Игры Каспия», победив во всех трех матчах. Серебро завоевала молодежная команда нашей страны. Тройку призеров замкнули иранские ватерполисты. «Динамо-СШОР» на домашних соревнованиях заняло четвертое место.

Фото: Пресс-служба Федерации водного поло России