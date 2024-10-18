В Новоаннинском Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезона

Сегодня, 18 октября, с 8-00 ч. на территории городского поселения Новоаннинский объявлен режим повышенной готовности в связи со срывом начала отопительного сезона. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на главу района Николая Моисеева.

- 17 октября при отсутствии каких-либо извещений от ООО «Газпром газораспределение Волгоград», зафиксирован факт отсутствия подачи газа. На основании данного акта и многочисленных жалоб жильцов введен режим повышенной готовности. Планируемые сроки ликвидации причин срыва отопительного сезона - вторая половина дня 18 октября, - говорится в сообщении руководителя муниципалитета.

Позднее чиновник пояснил возникшую ситуацию.

- Администрациями Новоаннинского района и городского поселения г. Новоаннинский приняты все необходимые меры по ликвидации причин задержки пуска газа в котельные, находящиеся в управлении у частной организации ООО «Водстройсервис». Котельные и оборудование проверено и готово к запуску, - цитата из сообщения.

В администрации добавили, что во второй половине 18 октября запланирован пуск газа в котельные №1, №2, обеспечивающих теплом центр города и МКД по ул. Пионерская, а также автономных блочно-модульных котельных по адресам: ул. Рабочая 60 а, Рабочая 62 а, пер. Казачки Анны 4 д, ул. Советская 88 а, ул. Ленина 79, пер. М.Горького 12 а, ул. Ленина 74 а, ул. Ленина 81 а, пер. Восточный 90 а.

- Принятые меры обеспечат подачу тепла в 36 многоквартирных домов районного центра, - заверил Николай Моисеев, добавив, что 11 МГД в райцентре уже получают тепло.