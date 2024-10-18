Общество

Призеров Всероссийского детского экофорума встретили на вокзале Волгограда

Общество 18.10.2024 12:11
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18.10.2024 12:11


Команда волгоградских школьников стала призером Всероссийского детского экологического форума. В Челябинске ребята представили проект по формированию экопривычек и получили средства на его реализацию. Сегодня, сообщает ИА «Высота 102», молодых людей встречали на ж/д вокзале Волгограда глава думского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева, представители регионального комитета образования, науки и молодежной политики.


Отметим, что сборная ребят из Волгоградской области впервые принимала участие во всероссийском экологическом форуме. Среди тех, кто представлял регион, были активисты волонтерского движения, победители и призеры регионального этапа всероссийского конкурса юных аграриев имени К.А. Тимирязева, всероссийского конкурса экологических рисунков, лауреаты экологических фестивалей.

Проект, который представляли волгоградские школьники, получил название «Дети Земли». К основным принципам экологического поведения ребята отнесли отказ от избыточных покупок новых вещей, сделали акцент на многоразовом использовании различных предметов, а также на вторичной переработке и сортировке мусора, экономном потреблении электричества и воды.

В финале экофорума команда из Волгоградской области вошла в тройку лидеров в номинации «Лучший проект по формированию экопривычек» и была отмечена денежным сертификатом. Представленные школьниками разработки войдут в электронный сборник научно-практических работ.

На реализацию проекта волгоградским ребятам выделили 50 тысяч рублей. Эти средства они планируют направить на цикл просветительских занятий, экологические квизы, квесты и дебаты, а также мастер-классы по сортировке отходов и даже фестиваль экологических театров.


Встречавшая на вокзале ребят Ирина Соловьева тепло приветствовала их и поздравила с заслуженной победой. 

Всероссийский детский экологический форум – это очень авторитетная площадка федерального значения, на которой школьники со всей страны представляют свои проекты, способные изменить окружающий мир к лучшему, сделать жизнь человека экологичнее и безопаснее. И мы гордимся тем, что наши волгоградские дети приняли в нем участие, а их проект занял достойное место. Отрадно видеть, как с каждым годом растет экологическая сознательность молодых людей, как ответственно они относятся к будущему своего родного края и своей страны, предлагая с маленьких ежедневных экологических привычек вести работу по сохранению нашей планеты. Уже со школьной скамьи ребята понимают, что защита окружающей среды, сбережение уникального природного потенциала Волгоградской области – это вклад в национальную безопасность России, о чем не раз говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, – подчеркнула Ирина Соловьева. 


Экологическое воспитание подрастающего поколения, экологическое просвещение взрослых является одним из приоритетов деятельности комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды и регионального парламента в целом. В рамках областного закона об экологическом образовании школы, детские сады, общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации активно проводят мероприятия экологической направленности. И мы видим, что эта работа дает свои плоды, – также отметила представитель думы. 

Напомним, что за пять лет реализации нацпроекта «Экология» Волгоградская область провела десятки мероприятий, направленных на оздоровление Волги и Волго-Ахтубинской поймы, снижение объемов выбросов в атмосферу вредных веществ, восстановление лесов, внедрение зеленых технологий, совершенствование природоохранного и экологического законодательства. Но важнее всего, отметила Ирина Соловьева, что жители волгоградского региона осознали ценность экологического благополучия для себя и активно включились в эту деятельность.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

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