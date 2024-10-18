В Волгограде иномарка снесла на пешеходном переходе женщину с зонтом

Авария с участием пешехода и иномарки произошла в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне вечером водитель, управляя автомобилем марки Chery, на скорости сбил женщину, которая под дождем переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
ДТП произошло напротив дома №16 по улице Козловская. Момент наезда на женщину сняли камеры уличного видеонаблюдения.
В результате пострадавшую госпитализировали в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области