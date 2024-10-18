Общество 18.10.2024 08:44
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18.10.2024 08:44
Поисковые отряды Волгоградской академии МВД России «Наследники Победы» и Донецкого филиала «Донбасс» принимают участие в Межрегиональной поисковой экспедиции студенческих поисковых отрядов «XI студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт». Как сообщили V102.RU в академии, открытие состоялось на территории мемориального комплекса «Дулаг-100».
Поисковики почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к поклонному кресту, установленному в память о трагических событиях на Порховской земле в годы Великой Отечественной войны.
В рамках проекта «Без срока давности» участники экспедиции проводят поисковые и эксгумационные работы на месте организованного лагеря для военнопленных - Luftlager I Dno.
Немецко-фашистский концлагерь существовал с 1941 по 1944 гг. на территории свыше 1500 квадратных метров.
По архивным данным, в ямах-могильниках вблизи урочища Колотушино Дновского района Псковской области захоронены около 25 тысяч военнопленных.
В ходе эксгумации останков советских воинов участниками отрядов академии был обнаружен медальон, который принадлежал красноармейцу Круглову Александру Степановичу 1907 г.р., уроженцу Калининской области, Бологовского р-на, д. Заостровье, призванного в РККА в 1941 г.
Началась работа по розыску родственников красноармейца, пояснили в академии.
Фото Волгоградской академии МВД
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