Общество

Пошаговую инструкцию для замерзающих волгоградцев составили в ГЖИ

Общество 18.10.2024 11:09
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18.10.2024 11:09


В Волгоградской области, по данным администрации региона на утро 18 октября, запустили отопление в дома жителей более 1100 котельных. Однако, волгоградцы продолжают жаловаться в социальных сетях на отсутствие отопления в квартирах. На такой случай региональная ГЖИ подготовила пошаговый алгоритм действий.

Шаг первый.

Если в квартире или в подъезде, несмотря на старт отопительного сезона, по-прежнему холодно, первым делом чиновники советую обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья, товарищество собственников недвижимости. 

Где найти адреса и телефоны? Контактная информация в обязательном порядке указывается в квитанциях по оплате услуг ЖКХ, которые ежемесячно получают волгоградцы. 

– Диспетчер обязан принять заявку и направить специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения. Как показывает практика, в 90% случаев работоспособность радиаторов отопления снижена из-за завоздушивания системы, – поясняют в ГЖИ. – Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, на проблему должны отреагировать в течение 16 часов, если температура воздуха в жилых помещениях фиксируется в границах от +12 °С и выше; в течение 8 часов, если температура держится от +12°С до +10°С; в течение 4 часов, если столбик термометра опустился ниже +10°С. При непосредственном управлении необходимо звонить в ресурсоснабжающую организацию.

Шаг второй. 

Если организация, обслуживающая дом, не реагирует на обращение в случае отсутствия тепла и не соблюдает указанные выше сроки, необходимо переступать от слов к письменному делу и направить официальное обращение в ГЖИ, указав конкретные факты оказания коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества с уточнением адреса и периода, в течение которого фиксировалась проблема.

Куда отправлять и как обращение? 

1. С помощью портала ГИС ЖКХ в электронном виде, 

2. Почтовым отправлением или доставить лично: 

-  по г. Волгограду — в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А); 

-  по г. Волжский — контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19);

-  по г. Михайловка, г. Камышин, г. Урюпинск, г. Фролово – в администрации городских округов; 

 по другим муниципальным районам региона – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).

Напомним, накануне информагентство публиковало список телефонов, которые могут пригодиться в случае отсутствия отопления в квартирах. 

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