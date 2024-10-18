Расследования

Под Волгоградом в пользу государства конфискован Citroen наркоторговца

Расследования 18.10.2024 10:39
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18.10.2024 10:39


В Волгоградской области у осужденного за покушение на сбыт наркотиков 31-летнего мужчины в пользу государства конфисковали французский хэтчбек Citroen C3, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Приговором Волжского городского суда подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. В пользу государства конфискован автомобиль, в котором мужчина перевозил наркотики.

Следствием и судом установлено, что 20 мая этого года фигурант уголовного дела приобрел для дальнейшей продажи смесь, содержащую мефедрон (4-метилметкатинон), массой 100,8 г. Наркотики он спрятал под передним пассажирским сидением своего автомобиля Citroen C3. Запрещенные вещества наркоторговец планировал продать в Волжском, куда и направился. Однако довести свой умысел до конца он не смог, так как был задержан. 

На суде он полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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