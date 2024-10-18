Две трудовые династии «Красного Октября» приняли участие в высадке промышленной аллеи

Общество 18.10.2024 12:34 Реклама
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18.10.2024 12:34 Реклама
Сотрудники металлургического предприятия посетили открытие сквера промышленных династий в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. В рамках мероприятия в числе 31 промышленной династии две семьи заводчан – Мишаткины и Сыщиковы-Хвостиковы – высадили именные деревья.
Всего в новом сквере 36 именных сосен, елей и лиственниц – теперь рядом с несколькими деревьями появились и фамилии династий металлургического завода «Красный Октябрь».
– Я доволен, что удалось принять участие в акции – увековечить вклад моей семьи в процветание завода. Уверен, во время прогулок по скверу волгоградцы будут любоваться деревьями и узнавать, какие промышленные династии были и есть в нашем городе. Может, кто-то из них решит основать свою, – поделился впечатлениями помощник начальника цеха отделки металлопроката по новой технике Григорий Хвостиков.
Участие в торжественном заложении сквера также принял начальник участка отделки сортового проката обжимного крупносортного цеха Михаил Мишаткин, представитель заводской династии:
– Такие мероприятия – это возможность сделать Волгоград еще красивее и зеленее. Радует, что предприятия уделяют внимание экологии не только на своих производственных площадках, но и в целом – в городе. Кроме того, фамильные деревья – это символ преемственности поколений.
В ходе торжественного мероприятия семьи заводчан были отмечены благодарственными письмами за активную жизненную позицию, неоценимый вклад в сохранение и укрепление семейных традиций и ценностей.
Фотографии, сделанные на открытии сквера, будут представлены на фотоэкспозиции промышленных династий в рамках Межрегионального промышленно-энергетического форума и специализированной выставки предприятий «Пром-Энерго-Volga’2024».
Фото предоставлено пресс-службой предприятия.
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