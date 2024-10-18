В Урюпинске похоронят погибшего на СВО стрелка Дениса Мельникова

Общество 18.10.2024 08:20
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18.10.2024 08:20
Урюпинск простится с героем, погибшим на СВО. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, прощание пройдет завтра, 19 октября, в хуторе Попов, где после отпевания погибшего пройдет траурная церемония в сквере Павших борцов.
Денис родился в Урюпинске. Закончил среднюю школу №7, потом отслужил срочную службу. Осенью 2022 года заключил контракт и отправился защищать интересы России. Служил в должности стрелка мотострелковой роты.
Погиб 4 октября 2024 года в Херсонской области при выполнении боевого задания. Воину было 33 года.
Фото администрации Урюпинска VK.com
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