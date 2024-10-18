Общество

В Волгоград привезли 53 шедевра Зураба Церетели

Общество 18.10.2024 07:52
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18.10.2024 07:52


В областной библиотеке имени Горького в Волгограде открылась выставка работ российского художника-монументалиста, скульптора, живописца и педагога Зураба Церетели. Как сообщили V102.RU в учреждении, в экспозиции представлены 53 работы мастера, выполненные в технике объемной эмали и графики, а также две скульптуры.

- Мы очень рады, что имеем уникальную возможность – быть посредником между творчеством великого мастера и почитателями его таланта, экспонируя малую часть его работ, - сказал директор библиотеки Александр Лепещенко на открытии выставки. - Работы Церетели заставляют о многом задуматься, они вызывают грусть и улыбку, иногда недоумение, но всегда оставляют свой след в нашей памяти.

В работах Церетели прослеживается фирменный подчерк мастера – сочные краски, жизнерадостная энергетика и, конечно, подсолнухи, которые часто рисует Церетели.


Выставка в Волгограде продлится до 15 декабря. Ее организатором выступила Российская академия художеств, президентом которой является Зураб Церетели. Для него этот год юбилейный - мастеру исполнилось 90 лет. Он создал более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства.

Работы Народного художника СССР, Грузинской ССР и Российской Федерации украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы и других городов России, а также США, Японии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бразилии, Израиля, Сирии, Уругвая и других государств.

Самые известные – это скульптура перед зданием ООН в Нью-Йорке «Добро побеждает зло», Монумент Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе, статуя Петру I в Москве, «Слеза скорби» в США и многие другие.

Фото: V102.RU (архив)

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