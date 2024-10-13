Спорт

Главное - не проиграть? Матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска» закончился ничьей – 1:1

Спорт 13.10.2024 19:58
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13.10.2024 19:58


Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 октября, на домашней арене сыграл вничью со счетом 1:1 в матче против «СКА-Хабаровска» в 14-ом туре Первой лиги, сообщает V102.RU.
 
Наставник хозяев Денис Бояринцев по сравнению с прошлой победной игрой с саратовским «Соколом» (1:0) не сделал ни одного изменения в стартовом составе. А в стане армейцев с первых минут вышел экс-футболист «Ротора» Рамазан Гаджимурадов. В дебюте встречи соперники не форсировали темп, присматриваясь друг к другу. Поэтому в первой половине тайма с обеих сторон было минимум опасных атак, а вся борьба шла в основном за владение и территориальное преимущество.
 
На четвертой минуте Владислав Тюрин из-за пределов штрафной нанес удар в дальний угол — мяч пролетел над перекладиной. Затем Никита Плотников приложился к мячу с дальней дистанции и плотно пробил. Потенциально это была хорошая возможность для волгоградцев открыть счет, но удар 21-летнего полузащитника был заблокирован обороной дальневосточников. На 25-й минуте остро ответили красно-синие. Защита «Ротора» дала атаковать с линии штрафной Николаю Пояркову. На месте оказался голкипер сине-голубых Никита Чагров, совершивший спасение.  
 
На 29-й минуте у волгоградских болельщиков появился долгожданный повод для ликования. Владислав Тюрин с левого края выполнил подачу в центр штрафной, где первым на мяче оказался Михаил Агеев. Нападающий отдал пас назад своему тезке Мальцеву, после чего 23-летний полузащитник, не встретив достойного сопротивления со стороны оппонентов, уверенно пробил в касание, не оставив шансов вратарю Исламу Имамову. Отметим, что Мальцев отличился уже во втором матче подряд.
 
Но ответ СКА не заставил себя долго ждать. Спустя три минуты хабаровчане разыграли угловой, после которого Рамазан Гаджимурадов пробил и попал в штангу. Мяч отскочил в поле, где игровой снаряд подкараулил Артём Быков. Футболист гостей мастерски разобрался и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот, снова установив паритет. На перерыв соперники ушли при закономерном счете 1:1.
 
Во второй половине 15 369 зрителей, собравшихся в этот холодный осенний вечер на «Волгоград Арене», не увидели острой атакующей игры с обеих сторон. Можно выделить дальний неожиданный удар форварда хозяев Владислава Морозова в середине второго тайма. Мяч опасно пролетел над перекладиной. Армейцы ответили оперативно. Африканский форвард красно-синих Шарль ворвался в штрафную и с правого края нанес коварный удар. Нападающему гостей немного не хватило точности, чтобы попасть в створ ворот.

Концовка игры прошла в спокойном режиме. У болельщиков было ощущение, что и «Ротор», и «СКА-Хабаровск» ничья сегодня вполне устраивает. Никто из коллективов так и не смог организовать финальный штурм и отдать все силы ради победы. В итоге вполне справедливая ничья со счетом 1:1, которая может устроить участников матча, но вряд ли сильно порадует и волгоградских, и хабаровских поклонников футбола. Болельщики сине-голубых уже выплеснули эмоции в фанатских пабликах, выразив недовольство отсутствием атакующей игры и недостатком активности на чужой половине поля.
 
Таким образом, по итогам 14-го тура «Ротор» располагается на восьмом месте с 19-ю набранными очками, однако пока сине-голубые остаются в верхней части турнирной таблицы. В следующем туре 19 октября «Ротор» на «Волгоград Арене» примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Начало поединка в 17-00 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com

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