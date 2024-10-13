Наставник хозяев Денис Бояринцев по сравнению с прошлой победной игрой с саратовским «Соколом» (1:0) не сделал ни одного изменения в стартовом составе. А в стане армейцев с первых минут вышел экс-футболист «Ротора» Рамазан Гаджимурадов. В дебюте встречи соперники не форсировали темп, присматриваясь друг к другу. Поэтому в первой половине тайма с обеих сторон было минимум опасных атак, а вся борьба шла в основном за владение и территориальное преимущество.
На четвертой минуте Владислав Тюрин из-за пределов штрафной нанес удар в дальний угол — мяч пролетел над перекладиной. Затем Никита Плотников приложился к мячу с дальней дистанции и плотно пробил. Потенциально это была хорошая возможность для волгоградцев открыть счет, но удар 21-летнего полузащитника был заблокирован обороной дальневосточников. На 25-й минуте остро ответили красно-синие. Защита «Ротора» дала атаковать с линии штрафной Николаю Пояркову. На месте оказался голкипер сине-голубых Никита Чагров, совершивший спасение.
На 29-й минуте у волгоградских болельщиков появился долгожданный повод для ликования. Владислав Тюрин с левого края выполнил подачу в центр штрафной, где первым на мяче оказался Михаил Агеев. Нападающий отдал пас назад своему тезке Мальцеву, после чего 23-летний полузащитник, не встретив достойного сопротивления со стороны оппонентов, уверенно пробил в касание, не оставив шансов вратарю Исламу Имамову. Отметим, что Мальцев отличился уже во втором матче подряд.
Но ответ СКА не заставил себя долго ждать. Спустя три минуты хабаровчане разыграли угловой, после которого Рамазан Гаджимурадов пробил и попал в штангу. Мяч отскочил в поле, где игровой снаряд подкараулил Артём Быков. Футболист гостей мастерски разобрался и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот, снова установив паритет. На перерыв соперники ушли при закономерном счете 1:1.
Таким образом, по итогам 14-го тура «Ротор» располагается на восьмом месте с 19-ю набранными очками, однако пока сине-голубые остаются в верхней части турнирной таблицы. В следующем туре 19 октября «Ротор» на «Волгоград Арене» примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Начало поединка в 17-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com