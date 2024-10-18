В Волгограде отправили в СИЗО скрывавшегося разбойника с отверткой





В Волгограде Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему местному жителю, который в сентябре текущего года ограбил жительницу Ростова в ее квартире. Волгоградца отправили в СИЗО до 18 ноября текущего года.

– По версии следствия, 18 сентября Роман А. через незапертую входную дверь незаконно проник в квартиру Виктории Л. и Владимира П., где используя отвертку как предмет оружия, совершил нападение на потерпевших, в результате чего похитил принадлежащее им имущество общей стоимостью 103 500 рублей и скрылся с места преступления, – сообщили в пресс-службе суда сегодня, 18 октября.

Задержать злоумышленника сотрудникам полиции удалось 16 октября 2024 года. Следствием волгоградцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой с проникновением в жилище.

Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и разбойник может обжаловать его в апелляционном порядке.