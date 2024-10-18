В Волгоградской области нового работодателя экс-заместителя главы Волжского привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционных требований при приеме на работу бывшего муниципального служащего. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, бывший замглавы Волжского после увольнения с муниципальной службы был принят на работу в коммерческую организацию на должность заместителя директора. Согласно действующему законодательству, новый работодатель должен был в 10-дневный срок сообщить о трудоустройстве бывшего муниципального служащего по последнему месту его службы. Однако этого не было сделано.

- В этой связи прокуратурой г. Волжского Волгоградской области в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего), - сообщила Черединина.

Мировой судья судебного участка № 119 Центрального судебного района Волгограда оштрафовал за это нарушение директора коммерческой организации на 20 тысяч рублей, а само юридическое лицо - на 50 тысяч рублей.

По информации V102.RU, в такую неприятную ситуацию на новом месте работы попал бывший заместитель главы администрации Волжского Руслан Никитин, который курировал экономический блок. Он уволился из мэрии в октябре 2023 года по собственному желанию.