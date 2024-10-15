Общество

В Волгограде с 5 ноября прекратят работать дачные автобусы

Общество 15.10.2024 15:29
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15.10.2024 15:29


В Волгограде в 2024 году дачный сезон завершится 5 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», последние рейсы по 12 муниципальным маршрутам перевозчик совершит 3 и 4 ноября, после чего движение будет приостановлено до весны. Соответствующие сроки утверждены контрактом на осуществление пассажирских перевозок, заключённым между МУП «Метроэлектротранс» и департаментом городского хозяйства мэрии.

Приостановка работы автобусов затронет маршруты: № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи «Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — С/о «Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал — С/о «Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о «Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «33-я школа — С/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — С/о «Здоровье», № 60э «Тулака — С/о «Спутник», № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 99э «ВГТЗ — Дамба».

Напомним, в этом году в Волгограде дачные автобусы вернулись встрой с 12 апреля. Подвижной состав работал по привычному, устоявшемуся за многие годы расписанию.

Как ранее сообщала редакция, с 1 сентября в связи со спадом пассажиропотока муниципальный перевозчик постепенно начал сокращать количество рейсов. Сначала из расписания исчезли последние вечерние автобусы, а с 1 октября под сокращение попали и будние рейсы.

Отметим, вплоть до закрытия сезона дачные транспортные направления будут работать по средам, пятницам, а также выходным и праздничным дням. 4 ноября, в понедельник, движение будет осуществлено в связи с празднованием Дня народного единства.

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