



С 12 апреля в Волгограде начнут работать 12 муниципальных дачных автобусных маршрутов. В преддверии возобновления сезонных маршрутов власти Волгограда объявили о поиске транспортной организации, которой предстоит их обслуживать.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», отбор перевозчика — во многом формальная процедура. В областном центре дачные маршруты традиционно обслуживает ВПАТП № 7.

Примечательно, что в 2024 году городская администрация планирует заключить контракт на обслуживание дачных автобусных направлений не на весь сезон, а лишь до 26 июня.

Согласно проектно-сметной документации, компания, выигравшая в конкурсе, должна будет обеспечить работу сезонных маршрутов по утверждённым для каждого маршрута графикам.





Маршрут № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 15 рейсов.

С остановки «Судоверфь» подвижной состав будет отправляться в 06:45, 07:55, 09:05, 10:45, 12:05, 16:10, 17:20.

С остановки «Дачи «Металлург» подвижной состав будет отправляться в 07:25, 08:35, 09:45, 11:25, 12:45, 15:40, 16:50, 18:00.





Маршрут № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 28 рейсов.

С остановки «Судоверфь» подвижной состав будет отправляться в 6:00, 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 15:30, 16:18, 17:06, 17:54.

С остановки СНТ «Нефтяник» (ход Татьянка) подвижной состав будет отправляться в 6:35, 7:23, 8:11, 8:59, 9:47, 10:35, 12:05, 13:05, 13:50, 14:50, 16:05, 16:53, 17:41, 18:29.

С остановки СНТ «Татьянка» подвижной состав будет отправляться в 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 10:48, 12:18, 13:18, 14:03, 15:03, 16:18, 17:06, 17:54, 18:42.

С остановки СНТ «Нефтяник» (ход Судоверфь) подвижной состав будет отправляться в 6:58, 7:46, 8:34, 9:22, 10:10, 10:58, 12:28, 13:28, 14:13, 15:13, 16:28, 17:16, 18:04, 18:52.





Маршрут № 45 «Пос. Руднева — Дачи Кировец» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 16 рейсов.

С остановки «Пос. Руднева» подвижной состав будет отправляться в 07:00, 08:04, 09:08, 10:12, 11:16, 15:19, 16:23, 17:27.

С остановки «Дачи Кировец» подвижной состав будет отправляться в 07:32, 08:36, 09:40, 10:44, 11:48, 15:51, 16:55, 17:59.





Маршрут № 48э «ВГТЗ — Дачи» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 10 рейсов.

С остановки «ВГТЗ» подвижной состав будет отправляться в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.





Маршрут № 50э «Обувная фабрика — с/о«Автотранспортник» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут совершать от 14 до 30 рейсов.

С остановки «Обувная фабрика» в будние дни подвижной состав будет отправляться в 07:00, 08:15, 09:30, 10:45, 14:30, 15:45, 17:00. В выходные дни в 07:00, 07:38, 08:16, 08:53, 09:30, 10:08, 10:46, 11:23, 13:25, 14:03, 14:41, 15:18, 15:55, 16:33, 17:11.

С остановки с/о «Автотранспортник» в будние дни подвижной состав будет отправляться в 08:15, 09:30, 10:45, 12:00, 15:45, 17:00, 18:15. В выходные в 08:15, 08:53, 09:31, 10:08, 10:45, 11:23, 12:01, 12:28, 14:40, 15:18, 15:56, 16:33, 17:10, 17:48, 18:26.





Маршрут № 53э «ЖД Вокзал – С/о «Орошенец» в апреле 2024 года будет работать по средам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 6 рейсов.

С остановки «ЖД Вокзал» подвижной состав будет отправляться в 06:30, 08:50, 16:00.

С остановки «Орошенец» подвижной состав будет отправляться в 07:40, 10:00, 17:10.





Маршрут № 54э «ЖД Вокзал — С/о «Слава» в апреле 2024 года будет работать по выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 4 рейса.

С остановки «ЖД Вокзал» подвижной состав будет отправляться в 07:00 и 16:30.

С остановки «С/о Слава» подвижной состав будет отправляться в 08:30 и 18:00.





Маршрут № 56э «З-д Ермана — Лесник» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать от 8 до 14 рейсов.

С остановки «З-д Ермана» по будням (кроме среды) подвижной состав будет отправляться в 07:00, 09:40, 15:00, 17:40. По средам в 07:00, 09:50, 15:00, 17:50, при этом первый и предпоследний рейс будет с заездом в СНТ «Солнечная поляна». В выходные дни в 06:00, 07:00, 08:40, 09:40, 15:00, 16:00, 17:40.

С остановки с/о «Лесник» по будням (кроме среды) подвижной состав будет отправляться в 08:20, 11:00, 16:20, 19:00. В среду в 08:30, 11:10, 16:20, 19:10 при этом предпоследний рейс с заездом в СНТ «Солнечная поляна». В выходные дни 07:20, 08:20, 10:00, 11:00, 16:20, 17:20, 19:00.





Маршрут № 57э «33-я школа — с/о «Шельф» в апреле 2024 года будет работать по средам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 6 рейсов.

С остановки «33-я школа» подвижной состав будет отправляться в 06:45, 09:25, 15:15.

С остановки с/о «Шельф» подвижной состав будет отправляться в 08:05, 10:45, 16:35.





Маршрут № 58э «З-д Петрова — с/о «Здоровье» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать от 8 до 18 рейсов.

С остановки «з-д Петрова» по будням подвижной состав будет отправляться в 07:00, 09:00, 14:00, 16:00. В выходные дни в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00.

С остановки с/о «Здоровье» по будням подвижной состав будет отправляться в 08:00, 10:00, 15:00, 17:00. В выходные дни в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00.





Маршрут № 60э «Тулака — С/о Спутник» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать от 8 до 14 рейсов.

С остановки «Тулака» по будням подвижной состав будет отправляться в 07:00, 09:30, 14:00, 16:30. В выходные 07:00, 08:15, 09:30, 10:45, 14:00, 15:15, 16:30.

С остановки с/о «Спутник» по будням подвижной состав будет отправляться в 08:15, 10:45, 15:15, 17:45. В выходные в 08:15, 10:45, 15:15, 17:45.





Маршрут № 99э «ВГТЗ — Дамба» в апреле 2024 года будет работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Автобусы будут ежедневно совершать 20 рейсов.

С остановки «ВГТЗ» по будням подвижной состав будет отправляться в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

С остановки «Дамба» по будням подвижной состав будет отправляться в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.