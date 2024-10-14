В Волгоградской «Горьковке» выставят работы Зураба Церетели





В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Максима Горького 16 октября пройдет открытие выставки художника-монументалиста Зураба Церетели. Как сообщает V102.RU, масштабная экспозиция приурочена к 90-летнему юбилею заслуженного мастера.

В Выставочном зале библиотеки будут представлены всего 53 экспоната, выполненные в технике объемной эмали и графики, а также две скульптурные композиции. Организатором выставки выступила Российская академия художеств.

Работы народного художника СССР, Грузинской ССР и Российской Федерации украшают улицы и площади во многих городах России, США, Японии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бразилии, Израиля, Сирии, Уругвайя и других государств. За свою жизнь Зураб Церетели создал более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства

Фото: Волгоградская областная универсальная библиотека им. М. Горького