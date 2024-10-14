Бочаров признал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгограде





В Волгограде утром 14 октября прошло оперативное совещание с участием губернатора региона Андрея Бочарова, на котором он поднял вопрос эпидемиологической ситуации. По словам главы Волгоградской области, наиболее сложная обстановка по гриппу и ОРВИ сложилась на сегодня в областном центре.

– Несмотря на то, что уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 40% ниже эпидпорога, в последние недели мы наблюдаем значительный рост сезонных инфекционных заболеваний. Резкий рост заболеваемости фиксируется в областном центре – городе Волгограде, – сказал Андрей Бочаров.

Губернатор обратился к жителям Волгоградской области обратиться в прививочные пункты, которые развернуты по всей амбулаторно-поликлинической сети Волгоградской области, и сделать прививку от гриппа.

Напомним, что Андрей Бочаров на минувшей неделе лично привился от гриппа. Вместе с губернатором в Волгоградской области привились уже 845 тысяч человек, в том числе 232 тыс. детей.

По итогам совещания губернатор Волгоградской области поручил профильным службам держать ситуацию под контролем и обеспечить население необходимой помощью и препаратами.

Сегодня, 14 октября, стало известно о старте отопительного сезона в Волгограде. Начать отапливать дома, по распоряжению главы города Владимира Марченко, планируют лишь с 17 октября.