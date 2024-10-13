Общество

«Дали 100 граммов гречки и сосиску»: волгоградцы рассказали про мучения в аэропорту Казани

Общество 13.10.2024 11:48
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13.10.2024 11:48


Жительница Волгограда оказалась среди пассажиров авиарейса, который накануне задержали в аэропорту Казани на 7,5 часа. Как рассказала V102.RU Жанна, сначала пассажирам сказали, что рейс задерживается до 13.25 ч., при том, что он должен был вылететь в 12-50 ч. Когда пришло время посадки, людям объявили, что самолет задерживается до 15-00ч.
- Затем к нам подошла представитель компании с водой, которую нам предложили. Она сказала, что по техническим причинам самолет не может лететь, поэтому рейс задерживается до 20.30. Когда ее стали спрашивать, почему нам не предоставят другой самолет, она развела руками и пояснила, что такой возможности нет, - вспоминает волгоградка.
Сотрудница авиакомпании также пообещала, что застрявших в аэропорту пассажиров через 4 часа накормят.
- Мы подождали до 17-00 ч., а потом пошли требовать еду. В аэропорту ведь все очень дорого и поесть горячее всей семьей весьма накладно. В итоге нам раздали по 100 граммов гречки, по одной сосиске и кусочку хлеба. Как говорится, и на том спасибо. В 20-00 ч. нас позвали на посадку. Вот так, измученные и уставшие, а среди нас были и простывшие,  мы прилетели домой, - продолжила волгоградка.
Напомним, как сообщало V102.RU, Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса №904 сообщением Казань-Волгоград. Самолет авиакомпании «Икар» 12 октября должен был вылететь в город-герой в 12-50 ч. Однако 97 пассажиров фактически покинули воздушную гавань столицы Татарстана в 20-30 ч.
Причиной задержки в компании перевозчика назвали технические проблемы. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, утверждали в надзорном органе.
Фото Приволжской транспортной прокуратуры vk.com

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