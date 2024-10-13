«Дали 100 граммов гречки и сосиску»: волгоградцы рассказали про мучения в аэропорту Казани

Сотрудница авиакомпании также пообещала, что застрявших в аэропорту пассажиров через 4 часа накормят.
- Мы подождали до 17-00 ч., а потом пошли требовать еду. В аэропорту ведь все очень дорого и поесть горячее всей семьей весьма накладно. В итоге нам раздали по 100 граммов гречки, по одной сосиске и кусочку хлеба. Как говорится, и на том спасибо. В 20-00 ч. нас позвали на посадку. Вот так, измученные и уставшие, а среди нас были и простывшие, мы прилетели домой, - продолжила волгоградка.
Напомним, как сообщало V102.RU, Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса №904 сообщением Казань-Волгоград. Самолет авиакомпании «Икар» 12 октября должен был вылететь в город-герой в 12-50 ч. Однако 97 пассажиров фактически покинули воздушную гавань столицы Татарстана в 20-30 ч.
Причиной задержки в компании перевозчика назвали технические проблемы. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, утверждали в надзорном органе.
Фото Приволжской транспортной прокуратуры vk.com