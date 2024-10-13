Семья с 8 детьми участника СВО попросила жилье у волгоградских чиновников

- Пока мы переехали в однокомнатную квартиру моего родного брата, - рассказала мама восьмерых детей. – Тесно, конечно, зато тепло.
По словам Оксаны, пока жилищный вопрос ей помогают решать родные. Женщина написала заявление в администрацию города с просьбой предоставить ей жилье, но ответ она пока не получила.
Напомним, V102.RU рассказало историю многодетной семьи в материале «Муж не видел младшего сына»: у поселившейся на Сарпинском жены участника СВО пригрозили забрать восьмерых детей». Женщина с детьми, младшему из которых всего 3 месяца, приехала из поселка Ольховского района и поселилась на даче на острове Сарпинский из-за невозможности дальнейшего проживания в развалившемся доме. Ее супруг, который с осени прошлого года воевал на СВО, в августе пропал без вести.
Оксане Коваленко и ее детям стали помогать дачники СНТ «Аврора», а затем ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Приехать к многодетной семье пообещал после этого уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.
Хотя чиновники утверждали, что женщина в свое время, как ребенок-сирота, получила от государства квартиру, на самом деле власти Ольховского района предоставили ей не пригодную для проживания деревянную развалюху.
В 2013 году о жилищных проблемах детей-сирот из Ольховского района, в том числе Оксаны и одного из ее братьев, рассказывали на Первом канале. На кадрах, снятых журналистами федерального канала, хорошо видно, что из себя представляет так называемая квартира, которую получила девушка-сирота. Также информагентство V102.RU освещало эту ситуацию в нескольких материалах. Несмотря на то, что дети-сироты были обмануты чиновниками, убедившими их подписать акты о приемке негодного жилья, никто из них не понес за это ответственности.