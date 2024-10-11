В Волгограде осудят мужчину убившего булыжником неприятеля





В Красноармейском районе Волгограда осудят местного жителя, который избил до смерти мужчину. Как сообщает V102.RU, волгоградец будет ожидать суда под стражей до 9 декабря.

Установлено, что 8 октября этого года обвиняемый возле дома в переулке Подгорный нанес своему неприятелю сначала 4 удара кулаком в голову, а после взял большой камень и ударил им мужчину в лицо, после чего тот упал на землю. На этом нападавший не остановился и добил лежачего ударами ногой в голову. От полученных травм избитый скончался на месте.

– 10 октября 2024 года Александр Т. был задержан сотрудниками правоохранительных органов и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. В суде он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.