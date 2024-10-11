



В социальных сетях от имени МВД распространяется информация о группе людей, которая ходит по квартирам и выдает себя за сотрудников органов внутренних дел. Как сообщает V102.RU, в ГУ МВД России по Волгоградской области категорически опровергли данную информацию.

Так, в распространяемом фейке говорится, что неизвестные имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения»

- Выглядят презентабельно. Могут носить форму МВД. Они высказывают намерение сделать вашу фотографию и снять отпечаток пальца «в рамках какой-то схемы». При себе имеют ноутбук, биометрическое устройство и список жильцов. Они показывают этот список и просят предоставить всю эту информацию», - гласит недостоверная информация.

В региональном главке сообщают, что такая информация не распространялась, сотрудникам полиции подобных задач не ставилось, обращений в полицию о подобных визитерах не поступало.

- Призываем доверять только проверенной информации от официальных источников, - предупреждает волгоградцев полиция.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области