



В Волгограде в коммунальную ловушку на улице Хрустальная в Краснооктябрьском районе угодил желтый автомобиль такси. Как сообщили V102.RU очевидцы, утром 11 октября местные жители обнаружили на дне ямы с трубами, которую раскопали рабочие, разбитую машину.

На видео, которое волгоградцы записали на месте происшествия, видно, что место раскопок никак не огорожено. Вероятно, что водитель такси не сразу заметил яму, поэтому предотвратить падение не смог. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате этого ДТП.

Улица Хрустальная, напомним, находится в частном секторе в Вишневой балке, и часто попадает в новостные заметки из-за гигантских мусорных завалов, которые здесь образуются. К слову, на видео с упавшим в яму автомобилем также видно, что проблема с мусором здесь по-прежнему актуальна.

Видео: жесть Волгограда / t.me