В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Андрея Батиева

Общество 07.10.2024 20:28
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07.10.2024 20:28
Завтра, 8 октября, в Ильменском доме культуры Руднянского района Волгоградской области пройдет церемония прощания с погибшим на СВО жителем села Андреем Батиевым. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию района.Андрею Батиеву было 27 лет. Он воевал под позывным «Батон». Более 9 месяцев Андрей Батиев числился пропавшим без вести. Последний раз выходил на связь 23 декабря 2023 года, участвуя в боях на Херсонском направлении.
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