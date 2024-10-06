Общество

Земля увернулась: ученые признали ошибочным прогноз по мощному геомагнитному шторму

Общество 06.10.2024 21:02
0
06.10.2024 21:02


Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН назвали ошибочным прогноз по затяжной магнитной буре, которая ожидалась на Земле из-за двух сильных выбросов солнечной плазмы, передает V102.RU.

Ранее две мощные вспышки были зафиксированы на Солнце 2 и 3 октября. Отмечалось, что из-за этого в течение ближайших 4 дней на Землю обрушится сильная и продолжительная магнитная буря. Но этого, как выяснилось, так и не произошло.

- Первый выброс задел Землю только краем. По второму вчера поздно вечером было сообщение о его приходе к Земле, которое оказалось ошибочным. Тем не менее, судя по всему, сегодня утром часть его плазмы всё же пришла к планете, - поясняют ученые. - В целом, с момента вспышки X9.1 прошло пока менее 3 суток, поэтому риски ещё полностью не сняты, но всё равно видно, что прогноз в этот раз прямо совсем не задался. 

Специалисты лаборатории отмечают, что ранее бури от 3 до 5 уровня ставились всеми агентствами и центрами.

- Если по первому выбросу шансы были 50 на 50, то мысль что Земля сможет как-то увернуться от второго лобового удара, да ещё и после рекордной вспышки за 7 лет, не приходила в голову никому, - говорится в сообщении.

Ученые также констатируют, что остальные центры активности, которых на Солнце сейчас довольно много, энергией для сильных вспышек пока не обладают.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2024 21:31
Общество 06.10.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 20:17
Общество 06.10.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 18:54
Общество 06.10.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 17:09
Общество 06.10.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 16:06
Общество 06.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 15:14
Общество 06.10.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 14:31
Общество 06.10.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 14:16
Общество 06.10.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 12:08
Общество 06.10.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 11:35
Общество 06.10.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 10:37
Общество 06.10.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2024 08:33
Общество 06.10.2024 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 21:35
Общество 05.10.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 20:19
Общество 05.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 20:01
Общество 05.10.2024 20:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
Сборная России снова может сыграть на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:31
Синоптики пообещали волгоградцам сильные дождиСмотреть фотографии
21:02
Земля увернулась: ученые признали ошибочным прогноз по мощному геомагнитному штормуСмотреть фотографии
20:17
Перекупщики просят больших денег: волгоградские коллекционеры ждут серебряного «Ёжика в тумане»Смотреть фотографии
19:28
Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодыхСмотреть фотографии
18:54
На ул. Крепильная в Волгограде заменят 40-метровый участок коллектораСмотреть фотографии
17:50
11-летняя девочка погибла под завалами песка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Семьям погибших участников СВО из Волгоградской области передали наградыСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде ликвидируют провал у завода «Волма»Смотреть фотографии
15:14
Строительство центра культуры в Михайловке приближается к «экватору»Смотреть фотографии
14:31
Температурные рекорды и засуха: Волгоградская область вошла в число рискованных для жизни регионовСмотреть фотографии
14:16
«Некоторые люди без нас уже не могут»: чем живёт старейший книжный магазин ВолгоградаСмотреть фотографии
13:45
Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»Смотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом на берегу озера нашли тело сельхозрабочегоСмотреть фотографии
12:08
«Изменился получатель»: с волгоградцев требуют документы для пополнения транспортной картыСмотреть фотографии
11:35
Миролюб, Алифмо и Яхё родились в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
«Портал открылся?»: глубокий провал образовался на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Ценный павильон на кладбище под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
09:39
Среди пострадавших 5 детей: озвучены подробности смертельного ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:33
Судью в Волгоградской области наказали после жалобы чиновникаСмотреть фотографии
08:03
Под Волгоградом задержали рыбаков с краснокнижным уловом на полмиллионаСмотреть фотографии
07:12
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения подростков на мужчину в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:26
Один человек погиб и 11 пострадали в автокатастрофе с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:35
В Волгограде автохам на «Ниве» вскарабкался по ступеням набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
Волгоградские ватерполисты потерпели первое поражение в сезоне от казанцевСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде камера засняла момент жесткого ДТП на остановке «Медтехника»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Волгоградцам рассказали, кому проиндексируют зарплату в 2025 годуСмотреть фотографии
20:01
«Во время занятий ты буквально оживаешь»: заслуженный учитель России из Волжского – о современных детях, амбициях и ЕГЭСмотреть фотографии
19:17
Другие приоритеты? В Волгограде чиновники четвертый год не видят аварийный тротуар у себя под носомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
В Волгограде в ЦКЗ наградили заслуженных педагогов регионаСмотреть фотографии
 