Земля увернулась: ученые признали ошибочным прогноз по мощному геомагнитному шторму

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН назвали ошибочным прогноз по затяжной магнитной буре, которая ожидалась на Земле из-за двух сильных выбросов солнечной плазмы, передает V102.RU.

Ранее две мощные вспышки были зафиксированы на Солнце 2 и 3 октября. Отмечалось, что из-за этого в течение ближайших 4 дней на Землю обрушится сильная и продолжительная магнитная буря. Но этого, как выяснилось, так и не произошло.

- Первый выброс задел Землю только краем. По второму вчера поздно вечером было сообщение о его приходе к Земле, которое оказалось ошибочным. Тем не менее, судя по всему, сегодня утром часть его плазмы всё же пришла к планете, - поясняют ученые. - В целом, с момента вспышки X9.1 прошло пока менее 3 суток, поэтому риски ещё полностью не сняты, но всё равно видно, что прогноз в этот раз прямо совсем не задался.

Специалисты лаборатории отмечают, что ранее бури от 3 до 5 уровня ставились всеми агентствами и центрами.

- Если по первому выбросу шансы были 50 на 50, то мысль что Земля сможет как-то увернуться от второго лобового удара, да ещё и после рекордной вспышки за 7 лет, не приходила в голову никому, - говорится в сообщении.

Ученые также констатируют, что остальные центры активности, которых на Солнце сейчас довольно много, энергией для сильных вспышек пока не обладают.