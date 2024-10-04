Общество

Четырёхдневный геомагнитный шторм обрушится 4 октября на Землю

Общество 04.10.2024 19:23
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04.10.2024 19:23


Учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН пересмотрели прогноз геомагнитной активности. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение четырёх дней Землю будет испытывать на прочность затяжная магнитная буря силой в 7 баллов.

3 октября специалисты зафиксировали на Солнце мощнейшую за последние 7 лет вспышку. Выброшенные во время неё массы солнечного вещества вот уже сутки движутся в направлении Земли. Всплеску активности светила предшествовала мощная вспышка от 2 октября.

Как ожидают учёные, оба события наложатся друг на друга, что и спровоцирует столь продолжительные геомагнитные возмущения.

По расчётам, буря обрушится на планету вечером 4 октября. Первым Земля испытает удар от менее мощной вспышки от 2 октября. Сила удара должна дойти до 7 баллов, и примерно на этом уровне она продержится 5 и 6 октября.

На дальнейший период прогноз пока что формируется. Многое будет зависеть от того, какое количество солнечного вещества было выброшено во время второй вспышки, а также насколько сильно удар будет ориентирован на Землю. Однако уже сейчас специалисты склоняются к тому, что 7 октября геомагнитная активность хоть и спадёт до 5 баллов, однако в норму геомагнитное поле пока не войдёт.

Отметим, 7-балльная магнитная буря способна вызвать у метеозависимых людей головную боль, ломоту в суставах и общее недомогание. Кроме того, вспышка такой силы может на время спровоцировать перебои в работе спутников связи и геолокации, а также в работе наземных электростанций. В случае, если геомагнитная буря окажется сильнее прогнозов, то россияне даже в южных регионах страны смогут увидеть в ночном небе северное сияние.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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