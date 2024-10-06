Происшествия

Под Волгоградом на берегу озера нашли тело сельхозрабочего

Происшествия 06.10.2024 13:03
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06.10.2024 13:03


Тело мужчины, который работал на полях в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, обнаружили на берегу водоема. Об этом V102.RU сообщили местные жители.

По предварительным данным, погибший работал у местного фермера. В конце трудовой недели мужчина собирался отдохнуть и расслабиться с помощью спиртного. 

- Вероятно, ему стало плохо, и он упал в озеро. Выбраться из воды он уже не смог, - сообщил информагентству собственный источник.

Известно, что тело погибшего без видимых следов насильственной смерти было обнаружено на берегу озера в 2 км от хутора Булгаков.

В СУ СКР по Волгоградской области воздержались от комментариев, отметив, что по факту смерти мужчины проводится проверка.

Фото из архива V102.RU

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