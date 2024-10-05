Сосуд Гигеи вернули на фасад больницы Фишера в Волжском





Главный врач больницы имени Фишера Волжского Волгоградской области сообщил о возвращении сосуда Гигеи на фасад здания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети медучреждения, символ был временно демонтирован из-за комплексного ремонта.

— На днях, специалистами ООО «АРИЗ», осуществляющими ремонт фасада в соответствии с заключенным контрактом, произведен монтаж Сосуда Гигеи на отремонтированную часть фасада здания. Этот символ вызывает у жителей и гостей Волжского ассоциации с медициной и здоровьем. Также хочу отметить, что подрядная организация выполняет мероприятия по облицовке фасада согласно установленным срокам, — рассказал Константин Позднышев.

Также главврач попросил жителей региона отнестись с пониманием к временным неудобствам, созданными из-за масштабного ремонта.

— Понимаю, что ремонтно-строительные работы могут создавать определённые неудобства для пациентов и что это может сказываться на комфорте и спокойствии, которые необходимы для восстановления и лечения. Прошу наших пациентов с пониманием отнестись к временным неудобствам, — отметил главный врач.

Напомним, ранее волжане в соцсетях высказали беспокойство в связи с тем, что на время ремонта больницы змею демонтируют.

Фото: Больница Фишера Волжского / vk.com