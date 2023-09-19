Главврач прояснил судьбу змеи на фасаде больницы Фишера в Волжском

Главный врач больницы имени Фишера Волжского Волгоградской области пообещал не трогать декорацию в виде сосуда Гигеи, которая уже десятки лет украшает фасад медучреждения. Ранее волжане в соцсетях высказали беспокойство в связи с тем, что на время ремонта больницы змею демонтируют.



– Такие символы имеют и символическое значение - напоминают об имеющихся в городе медицинских учреждениях и службах. Благодаря им, наш город становится более узнаваемым и привлекательным как для жителей, так и для посетителей. В рамках запланированных на 2024 год ремонтных работ фасада 9-этажного корпуса стационара изваяние Сосуд Гигеи будет подвергнуто чистке и реставрации. Проектно-сметной документацией производство демонтажа и последующего монтажа изваяния не предусмотрено, – заверил руководитель медучреждения в соцсетях, передает V102.RU.



Символ сосуда Гигеи представляет изображение одного из атрибутов греческой богини Гигеи, олицетворяющей здоровье и долголетие. Этот символ часто ассоциируется с медициной и фармацевтикой и является узнаваемым знаком медицинских учреждений.



Между тем, опасения волжан нельзя назвать беспочвенными. В ходе ремонта части больницы в 2019 году здесь демонтировали уникальную мозаику «Люди в белых халатах», украшавшую один из холлов медучреждения, которую так и не восстановили.



Напомним, сегодня, 19 сентября, V102.RU сообщало о заключении контракта на ремонт основного здания больницы за 913 миллионов рублей. Работы выполнит АО «Группа компаний «ЕКС» до ноября следующего года.

Фото больница имени Фишера VK.com