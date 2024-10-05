



В Красноармейском районе Волгограда в многоквартирном доме на ул. 2-й Караванной обнаружили труп хозяйки одной из квартир. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина проживала в одиночестве, в связи с чем о ее смерти стало известно не сразу.

По информации источников информагентства, неладное заподозрили соседи жительницы дома №10. Когда же удалось открыть квартиру, обнаружилось, что женщина пролежала там после смерти несколько дней.

Известно, что скончавшейся было 69 лет. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Вероятнее всего, смерть наступила по естественным причинам.

Следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области проводится проверка.

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