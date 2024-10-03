Волгоградский охотник получил срок за арсенал оружия и рога сайгаков





Палласовский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя за незаконное хранение оружия и рогов редких сайгаков. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в доме у охотника был обнаружен целый арсенал боеприпасов и полторы сотни рогов.

Так, при обыске в доме мужчины было изъято более 1,5 кг пороха, однозарядная винтовка и 50 штук патронов. 150 рогов, уверял охотник, он спилил с туш найденных животных.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 60 тыс. рублей. Мужчина взят под стражу в зале суда, - уточнили в прокуратуре региона.

Также по инициативе прокуратуры в пользу государства обращен доход в размере 175 тысяч рублей, полученный осужденным от продажи автомобиля, на котором он перевозил рога сайгаков.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.