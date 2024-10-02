Общество

Облдума – щедрая душа: депутаты закупают подарки на 4,5 млн для своих избирателей

Общество 02.10.2024 12:48
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02.10.2024 12:48


Новый состав Волгоградской облдумы накануне, 1 октября, провел свое первое заседание, а за день до этого аппарат регпарламента позаботился о подарках, которые будут вручать депутаты своим избирателям. На эти цели из бюджета региона было выделено около 4,5 миллиона рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов. 

Итак, чем же будут радовать депутаты жителей Волгоградской области, для которых сейчас закупается сувенирная продукция?

488 тысяч рублей планируется потратить на закупку 173 ежедневников и 64 планингов, 897 тысяч – на настольные перекидные календари. Объявлена закупка и 1327 настенных трехблочных календарей с начальной стоимостью заказа в 422 тысячи. 

299 тысячи рублей выделено для приобретения ста подарочных комплектов из ежедневников и ручек, 598 тысяч – на 1000 бумажных пакетов, в которые и упакуют эти сувениры. 

1 291 000 рублей составила начальная цена закупки 1850 новогодних кондитерских наборов. На 285 тысяч аппарат облдумы планирует приобрести 800 канцелярских ручек, а также  1600 открыток на 352 тысячи рублей. 

Выделено из бюджета и 218 тысяч рублей на закупку 100 синих зонтиков, защищающих и от солнца, и от дождя. 

Впрочем, конкурсные процедуры еще не закончены и начальные суммы контрактов могут снизиться в результате конкурентных торгов. 

Напомним, Волгоградская областная дума регулярно закупает сувенирную продукцию с логотипом регпарламента. Подарки обычно вручаются на мероприятиях, в которых участвуют депутаты – это новогодние праздники в образовательных учреждениях, встречи в трудовых коллективах и в бюджетных организациях, награждение отличившихся жителей региона и т.д. 

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